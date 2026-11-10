Chur - Die Bündner Regierung hat der Grizoon AG einen Kantonsbeitrag von maximal 900'000 Franken gesprochen. Diese will einen KI-gestützten Gesprächspartner für ältere Menschen entwickeln. Er soll insbesondere bei Menschen mit Demenz zum Einsatz kommen. Gemäss Projektbeschrieb soll der digitale Gesprächspartner basierend auf künstlicher Intelligenz mit den älteren Personen empathisch und situationsbezogen interagieren. Der digitale Gesprächspartner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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