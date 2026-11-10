Chur - Der Kanton Graubünden hat die vollständige Entfernung des Giarsinom-Wolfsrudels im Unterengadin aufgehoben. Genetische Analysen der gerissenen Tiere zeigen, dass die Angriffe mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von Wölfen dieses Rudels ausgingen. Die ursprüngliche Anordnung war Anfang Oktober erfolgt, nachdem trotz Herdenschutzmassnahmen in zwei Fällen Schafe gerissen worden waren. Stattdessen wurde nun der Abschuss eines einzelnen Wolfes angeordnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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