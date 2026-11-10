London - Der britische Vodafone-Konzern hat wegen hoher Abschreibungen in seinem wichtigen Deutschlandgeschäft einen Milliardenverlust eingefahren. Unter dem Strich betrug das Minus im ersten Halbjahr (Ende September) 3,6 Milliarden Euro, wie der Konzern am Dienstag in London mitteilte. Ein Jahr zuvor war es noch ein Gewinn von 1,1 Milliarden Euro gewesen. Vodafone hatte am Vortag den Abbau von 2300 Jobs in der schwächelnden Deutschlandsparte bekannt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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