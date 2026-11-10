Nach dem Kurssturz der vergangenen Tage kommt von Rheinmetall wieder eine gute Nachricht. Am Montag meldete der Rüstungskonzern einen Auftrag aus Belgien über 20 Flugabwehrsysteme vom Typ Skyranger 30. Im Tagesverlauf rutschte die Aktie zunächst auf fast 792 € und damit auf den tiefsten Stand seit Februar 2025, erholte sich dann aber um bis zu 2,5% auf gut 833 €. Bis zu diesem Tief hatte sie seit der Gewinnwarnung vom Mittwochabend 21% eingebüßt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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