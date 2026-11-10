FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.11.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 350 (320) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS AB DYNAMICS PRICE TARGET TO 1350 (1700) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 103 (85) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN REINITIATES BAT WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 5300 PENCE - JPMORGAN REINITIATES IMPERIAL BRANDS WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 3200 PENCE - PEEL HUNT CUTS AVON TECHNOLOGIES TO 'ADD' (BUY) - PRICE TARGET 2600 (2500) PENCE - RBC RAISES TATTON ASSET MANAGEMENT TARGET TO 925 (900) PENCE - 'OUTPERFORM' - SANTANDER CUTS SHELL TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 4100 (4150) PENCE
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