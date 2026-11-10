BARRICK MINING

Der Goldpreis ringt zur Stunde um Stabilität. Aus bullischer Sicht war es eminent wichtig, dass das Edelmetall dem Rücksetzer gleich zu Wochenbeginn den Schwung nehmen konnte. So blieben die 4.000 US-Dollar ungefährdet. Die Chance, eine Bodenbildung oberhalb dieser psychologisch eminent wichtigen Preiszone zu vollziehen, ist so weiterhin gegeben.Neben der aktuellen Entwicklung des Goldpreises ist die Quartalsberichtssaison das bestimmende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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