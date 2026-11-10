Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag seine freundliche Tendenz fort. Rückenwind kommt von der Erholung bei Technologie- und Halbleiterwerten sowie von den deutlich gesunkenen Ölpreisen. Der SMI bleibt damit in Reichweite seines Rekordhochs. An der Wall Street hatten zuletzt vor allem Chipwerte kräftig zugelegt, auch an den asiatischen Börsen waren Techtitel gefragt. «Die jüngsten Zweifel an der Dynamik des Technologiesektors treten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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