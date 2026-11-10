Deutschlands Sondervermögen für Infrastruktur soll Investitionen ermöglichen, die über Jahre aufgeschoben wurden. Für Unternehmen der Bauwirtschaft eröffnet das neue Perspektiven. Doch zusätzliche öffentliche Mittel führen nicht automatisch zu höheren Gewinnen. Viel interessanter wird, welche Anbieter die steigende Nachfrage wirtschaftlich und organisatorisch bewältigen können. Ein Gastbeitrag von Fabio Meggle, Senior Manager bei S&B Strategy 500 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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