Seit dem 1. Juni 2026 haben Bürger, Energiegenossenschaften, kleine Unternehmen, kommunale Einrichtungen und lokale Energiegemeinschaften die Möglichkeit, gemeinsam erzeugten Erneuerbare-Strom über das öffentliche Netz untereinander zu teilen. Zumindest auf dem Papier - denn in der Praxis stehen dem Energy Sharing jedoch noch einige Hürden entgegen. Konkret fehlt es etwa vielfach an den nötigen Prozessen bei den Netzbetreibern. Auch der langsame Smart-Meter-Rollout erschwert das Modell. Dazu kommen rechtliche Unklarheiten. Dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) zufolge ist deshalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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