Zürich - Das Risiko für eine Blase am Schweizer Immobilienmarkt ist nach Einschätzung der UBS im dritten Quartal 2026 leicht gesunken. Damit hat sich der Anstieg der vergangenen Quartale vorerst nicht fortgesetzt. Die Grossbank stuft das Risiko weiterhin als «moderat» ein. Der «Swiss Real Estate Bubble Index» sank im dritten Quartal um 0,07 auf 0,64 Punkte. Ab 1,0 Punkten gilt das Risiko als erhöht, bei über 2,0 Punkten als akut. Die UBS erklärt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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