Der Kursverlauf der BMW-Aktie spiegelt die schwierige Lage der gesamten Autobranche und die aktuellen Herausforderungen des Konzerns wider. Stand die Aktie zu Jahresbeginn noch bei rund 93 €, notiert sie am Dienstag bei 58,80 €. Vom Tiefstand bei etwa 52 € im Oktober konnte sie sich damit etwas erholen. Doch war das bereits der Wendepunkt oder handelt es sich nur um eine kurzfristige Gegenbewegung? China-Geschäft belastet Die Zahlen des dritten Quartals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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