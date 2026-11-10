Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits sehr freundlichen Start bis zum Mittag weiter klar im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 26.585 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 1,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, die Deutsche Bank und Henkel, am Ende Symrise, SAP und Mercedes-Benz.



"Die Anleger in Frankfurt halten den deutschen Standardwerten weiterhin die Treue und setzen auf eine Fortsetzung der konjunkturellen Erholung", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Zusätzliche Unterstützung komme von der laufenden Berichtssaison, die erneut positive Impulse liefere. "Besonders erfreulich ist dabei die zunehmende Marktbreite: Mit 30 der 40 Dax-Unternehmen befindet sich eine deutliche Mehrheit der Indexmitglieder in der Gewinnzone. Die Aufwärtsbewegung steht damit auf einem zunehmend breiteren Fundament", so Lipkow.



Besonders Infineon sorgt für Aufmerksamkeit. "Der Halbleiterkonzern zeigt den internationalen Investoren, dass auch der Dax über eine ausgeprägte KI-DNA verfügt und vom weltweiten Investitionsboom in künstliche Intelligenz profitieren kann", sagte der Analyst. "Im Vorfeld der Quartalszahlen war keineswegs ausgemacht, in welchem Umfang Infineon von der Nachfrage- und Preisentwicklung profitieren würde."



Der Fokus habe zu lange auf dem zuletzt schwächelnden Automotive-Geschäft gelegen. "Nun rücken die Wachstumschancen im KI- und Rechenzentrumsbereich stärker in den Vordergrund. Damit könnte Infineon auch für internationale Anleger wieder an Attraktivität gewinnen, die bislang auf amerikanische und asiatische Halbleiterunternehmen gesetzt hatten", so Lipkow.



Auch bei Henkel stachen im bisherigen Handelsverlauf die positiven Signale hervor. Der Konsumgüterkonzern hatte zuletzt mit hohen Kosten und einer spürbaren Kaufzurückhaltung der Verbraucher zu kämpfen. "Umso wichtiger ist es für die Anleger, dass sich die Perspektiven trotz des schwierigen Marktumfelds aufhellen", sagte der Marktexperte.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1224 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8909 Euro zu haben.





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