Vodafone schreibt für sechs Monate bis Ende September 3,6 Milliarden Euro Verlust. Hauptgrund sind Belastungen von 4,85 Milliarden Euro für den Neustart hierzulande, wo bis 2029 rund 2.300 Jobs wegfallen sollen. Zugleich hebt Konzernchefin Della Valle dank Vodacom und Safaricom ihre Ziele für das laufende Geschäftsjahr an. Anleger überzeugt das nicht: Vodafone-Papiere geben nach.Der Umbau im Deutschlandgeschäft reißt ein tiefes Loch in die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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