Zürich - Die Schweizer Wirtschaft ist einer Studie zufolge seit dem Ende der Credit Suisse mit höheren Finanzierungskosten konfrontiert. Rund jedes vierte befragte Unternehmen berichtet von höheren Finanzierungskosten. «Mit dem Wegfall der Credit Suisse rückt die Rolle zusätzlicher Anbieter in den Fokus», heisst es in einer Mitteilung anlässlich einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung von BAK Economics im Auftrag des Verbands der Auslandsbanken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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