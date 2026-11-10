Kiel - Mitch Kniat wird der neue Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Der Verein teilte am Dienstag mit, dass der 40-jährige Fußballehrer den am Vortag entlassenen Tim Walter ablösen werde. Kniat unterzeichnete demnach einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Als Co-Trainer soll er von Dani Jara und Janik Steringer unterstützt werden.



Zuletzt war Kniat Cheftrainer von Arminia Bielefeld und verhalf dem Verein zum Aufstieg in die 2. Bundesliga sowie zum Einzug ins DFB-Pokalfinale. Gestartet hat der 40-Jährige seine Trainerkarriere beim Blumenthaler SV, bevor er die Zweitmannschaft des SC Paderborn und den SC Verl betreute.



KSV-Geschäftsführer Olaf Rebbe erklärte: "Wir sind voll und ganz überzeugt von dem Gesamtpaket, das Mitch als Mensch und Trainer mitbringt." Er verkörpere vieles von dem, was jetzt gefragt sei, und passe auch langfristig zur "Holstein-DNA".



Der neue Cheftrainer kündigte derweil an, "mit Leidenschaft, Intensität und einer klaren Idee Fußball spielen" zu wollen. Man werde die Fans "mit Leistungen überzeugen" und sich gemeinsam aus der aktuell schwierigen Situation herauskämpfen.



In der laufenden Saison haben die Störche erst ein Spiel gewonnen. Mit acht Punkten stehen sie derzeit auf dem letzten Tabellenplatz.





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