Erst die Untersuchung um den Chef, jetzt neue Berichte über Milliarden-Lieferungen nach China. Alle Beteiligten dementieren, doch Anleger klagen bereits. Und in einer Woche schaut die ganze Börse auf Nvidia. Der Druck auf Nvidia wächst. Zwei neue Medienberichte werfen die Frage auf, ob Spitzenchips des Konzerns trotz US-Exportverboten nach China gelangten. Laut Bloomberg soll der chinesische Entwickler künstlicher Intelligenz Moonshot AI Server mit Nvidias stärkstem Chip B300 gemietet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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