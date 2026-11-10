Teslas Cybertruck sollte den Pickup-Markt erobern, doch die US-Verkäufe brachen 2025 um rund 48 Prozent ein. Nun soll die Produktion im texanischen Werk Mitte 2027 dem Robotaxi Cybercab weichen. Elon Musk weist wirtschaftliches Scheitern als Erklärung zurück und verweist auf einen profitablen Cybertruck sowie Bestellungen, die die aktuelle Produktionsrate übersteigen.Große Worte, ernüchternde Bilanz 250.000 Fahrzeuge jährlich hatte Tesla ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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