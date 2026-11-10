New York (ots) -- 56 Prozent der deutschen Unternehmen verzeichnen inzwischen eine positive Rendite ihrer KI-Investitionen- Die durchschnittliche Bereitschaft in Deutschland, mit externen Risiken umzugehen, liegt bei 25 Prozent - nur 1 Prozent weniger als im Vorjahr- 71 Prozent der deutschen Teilnehmer halten ihre IT für weitgehend oder vollständig modernisiert. Für KI im großen Maßstab benötigen jedoch 53 Prozent eine umfassende Neuausrichtung ihrer ArchitekturKyndryl (https://www.kyndryl.com/in/en) (NYSE: KD), ein führender Anbieter geschäftskritischer Technologiedienstleistungen, hat heute die Ergebnisse seines dritten jährlichen Readiness Report veröffentlicht. Demnach erzielen Unternehmen mit KI mittlerweile zwar bessere Erträge; sie fühlen sich aber zugleich weniger gut auf die damit verbundenen Risiken und Anforderungen vorbereitet.Von positiven Erträgen aus ihren KI-Investitionen berichten 56 Prozent der deutschen Unternehmen. Doch gleichzeitig setzt KI ihre Geschäftsmodelle, technologische Grundlagen und Arbeitsweisen zunehmend unter Druck. So liegt die durchschnittliche Bereitschaft, externen Risiken zu begegnen, bei nur 25 Prozent. Vor allem auf Cyberbedrohungen und Veränderungen im Wettbewerb fühlen sie sich schlechter vorbereitet. Zum Vergleich: Weltweit verzeichnen 64 Prozent der Befragten positive Erträge; die durchschnittliche Bereitschaft, externen Risiken zu begegnen, liegt bei 24 Prozent.Für den diesjährigen Bericht wurden die Einschätzungen und Maßnahmen von 3.700 Führungskräften aus 21 Ländern erfasst, 200 davon aus Deutschland. Die Daten zeigen ein Spannungsfeld: Während Unternehmen darum wetteifern, mit ihren erheblichen KI-Investitionen möglichst schnell Rendite zu erzielen, fühlen sie sich zugleich unzureichend darauf vorbereitet, die Herausforderungen des KI-Zeitalters zu bewältigen."KI eröffnet enorme Chancen. Deshalb konzentrieren sich Unternehmen jetzt darauf, erste Erfolge nachhaltig zu sichern", sagte Martin Schroeter, Chairman und CEO von Kyndryl. "Der diesjährige Readiness Report zeigt eine neue Art von Bereitschaftslücke: Die KI-Ambitionen entwickeln sich schneller als die Systeme, die sie unterstützen sollen. Zugleich steigen die Anforderungen an die Bereitschaft, je stärker KI in Unternehmen integriert wird. Unsere Daten zeigen: Wer sich auf Menschen, Technologie und Governance konzentriert, kann mit KI erfolgreich sein und zugleich die Fähigkeit bewahren, sich an neue Chancen anzupassen."Der Bericht zeigt, welche Fortschritte Unternehmen machen und wie sie ihre KI-Strategien anpassen:- Global gehen mehr KI-Projekte von der Pilotierung in den Betrieb über als noch im Vorjahr. So bezeichnen sich 49 Prozent der weltweiten Teilnehmer noch als in der Experimentierphase befindlich, was 13 Prozentpunkte weniger sind als 2025 (Deutsche Unternehmen liegen bei 51 Prozent).- Auf dem deutschen Markt veränderten 47 Prozent ihre Strategie im Laufe des Jahres - mit Auswirkungen auf Technologie, Personal und Governance.- Bei rund einem Viertel der globalen Unternehmen (24 Prozent) scheiterte eine KI-Investition; 28 Prozent der deutschen Unternehmen mussten eine größere KI-Initiative einstellen (21 Prozent global).Der Übergang vom Experimentieren zur breiteren Einführung verläuft weiterhin uneinheitlich, was besonders für Beschäftigte und Fachkräfte gilt. Unternehmen müssen die Arbeitsweise ihrer Beschäftigten noch stärker anpassen:- 27 Prozent der deutschen Unternehmen haben Aufgaben und Zuständigkeiten offiziell neu festgelegt (28 Prozent global)- 23 Prozent haben ein Change-Management-Programm vollständig umgesetzt (29 Prozent global).- Globale Unternehmen, die beides umgesetzt haben, sind 28 Prozentpunkte häufiger vollständig auf die Einführung ihrer KI-Lösungen vorbereitet und berichten 8 Prozentpunkte häufiger von einer positiven Rendite ihrer KI-Investitionen.Sicherheitsbedenken schwächen das VertrauenIm dritten Jahr in Folge stehen Sicherheitsbedenken an der Spitze der externen Risiken. In diesem Jahr trugen sie am stärksten zum allgemeinen Readiness-Rückgang bei. Nur 27 Prozent der Unternehmen in Deutschland gaben an, vollständig auf Cyberangriffe vorbereitet zu sein (global 26 Prozent). Drei von vier Führungskräften sagen, KI helfe ihren Unternehmen dabei, Bedrohungen schneller zu erkennen. Zugleich ist das Vertrauen in die eigene Fähigkeit gesunken, auf Cyberangriffe zu reagieren.Sorge, dass KI etablierte Geschäftsmodelle infrage stelltDer zweitstärkste Rückgang betrifft die Sorge vor Veränderungen durch Wettbewerber außerhalb der eigenen Branche. 22 Prozent in Deutschland geben an, vollständig auf solche Veränderungen vorbereitet zu sein (24 Prozent global). Das Ergebnis fällt in eine Zeit, in der KI-Agenten und andere neue Technologien Branchengrenzen mehr und mehr auflösen. Führungskräfte berichten von Schwierigkeiten bei der Einführung neuer Technologien. Zugleich werden etablierte Produkte und Geschäftsmodelle zunehmend infrage gestellt.Einzelhändler beispielsweise überlegen, wie sie KI-Einkaufsassistenten nutzen können, ohne den direkten Kontakt zu ihren Kundinnen und Kunden zu verlieren. Softwareunternehmen müssen sich mit der Zukunft von SaaS-Modellen auseinandersetzen, weil KI die Abwägung zwischen Eigenentwicklung und Zukauf verändert. Finanzinstitute wiederum geraten durch neue Kreditmodelle unter Druck.Digitaler Souveränität wird große Bedeutung zugemessen, konkrete Maßnahmen bleiben begrenztDie Studie zeigt auch, wie Führungskräfte mit digitaler Souveränität umgehen - in einem Jahr, in dem Regierungen verstärkt aktiv geworden sind, besonders deutlich in der Europäischen Union. Auffällig ist, dass Führungskräfte in der EU etwas seltener Maßnahmen zur digitalen Souveränität ergriffen haben als ihre Kolleginnen und Kollegen im Rest der Welt.Die Studie beleuchtet auch die Abwägungen, vor denen Unternehmen bei der digitalen Souveränität stehen. 65 % der deutschen Führungskräfte halten Lösungen, die bei Bedarf volle operative Kontrolle ermöglichen, einen Aufpreis von mindestens 10 % wert (68 % global). 61 % sagen, dass ihnen größere Kontrolle wichtiger ist als eine schnellere Bereitstellung und Einführung fortschrittlicher Funktionen (60 % global).Modernisierte Infrastruktur ist nicht automatisch für KI geeignetZum dritten Jahr in Folge nannten Führungskräfte die Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur als wichtigste Maßnahme, mit der ihre Unternehmen externen Risiken begegnen. 71 % der deutschen Führungskräfte bewerten ihre Infrastruktur als weitgehend oder vollständig modernisiert (71 % global). Zugleich ist weltweit etwa zwei Drittel der befragten CIOs der Ansicht, dass die technologische Architektur ihres Unternehmens umfassend neu ausgerichtet werden muss, bevor sie KI im großen Maßstab vollständig unterstützen kann. In Deutschland sind es 53 %. Führungskräfte unterscheiden also zwischen einer modernen IT-Landschaft und einer Infrastruktur, die den höheren Anforderungen künstlicher Intelligenz gewachsen ist.Lesen Sie hier (https://www.kyndryl.com/us/en/insights/research/readiness-report)den Kyndryl Readiness Report.Über KyndrylKyndryl (NYSE: KD) ist ein führender Anbieter geschäftskritischer Technologiedienstleistungen für Unternehmen. Kyndryl bietet Beratung, Implementierung und Managed Services für Tausende von Kundenumgebungen in mehr als 60 Ländern. Das Unternehmen entwirft, errichtet, verwaltet und modernisiert die komplexen Informationssysteme, auf die sich die Welt täglich verlässt. Weitere Informationen finden Sie unter www.kyndryl.com.Pressekontakt:press@kyndryl.comKyndryl Deutschland GmbHAnnette FassnachtTel.: +49 (0)160 90105052E-Mail: annette.fassnacht@kyndryl.comOriginal-Content von: Kyndryl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159752/6387869