Zürich - KI zahlt sich für immer mehr Unternehmen aus. Gleichzeitig wächst die Kluft zwischen den erzielten Erträgen und der Fähigkeit, mit den technologischen und organisatorischen Herausforderungen Schritt zu halten. Das zeigt die Auswertung für neun EU-Länder im Rahmen des dritten jährlichen Readiness Report, den der IT-Dienstleister Kyndryl (NYSE: KD) heute veröffentlicht hat. Die Ergebnisse zeichnen ein widersprüchliches Bild: Unter den befragten ...

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