Washington - Die allgemeine Teuerung in den USA hat im Oktober offenbar etwas an Fahrt verloren. Weil vor einem Jahr "Government Shutdown" war und keine Daten erhoben wurden, konnte die US-Statistikbehörde am Dienstag allerdings keine jährliche Inflationsrate veröffentlichen.



Gegenüber dem Vormonat kletterten die Preise demnach um 0,4 Prozent, nach 0,6 Prozent im September. Allein die Wohnkosten stiegen im Oktober um 0,3 Prozent und trugen damit zu mehr als dreißig Prozent zum monatlichen Anstieg des Gesamtindex bei, wie es hieß.



Der Index für Nahrungsmittel nahm im Oktober um 0,5 Prozent zu, die Energiepreise stiegen im Monatsvergleich um 0,7 Prozent, nachdem hier im September noch satte 5,2 Prozent Teuerung verzeichnet worden waren.



Anleger schauen in der Regel mit Argusaugen auf die US-Inflation, da die Teuerungsrate ein wichtiger Indikator für die Zinspolitik der Notenbank Fed ist. Hohe Zinsen gelten als nachteilig für die Börse wie auch für den Immobilienmarkt, unter anderem weil das Bankkonto als Anlagealternative attraktiv bleibt.





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