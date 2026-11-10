San Francisco/New York - Das US-amerikanische KI-Unternehmen Anthropic mit dem Chatbot Claude steuert auf einen der grössten Börsengänge der Geschichte zu. Aus dem bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten aktualisierten Verkaufsprospekt geht hervor, dass das Unternehmen eine Gesamtbewertung von bis zu einer Billion US-Dollar anstrebt. Zunächst sollen Aktien für einen Preis von 70 bis 78 Dollar (62,40 bis 69,53 Euro) angeboten werden. Die Anthropic-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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