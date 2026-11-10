Smart Meter Gateways übertragen die Messdaten heute oft über Bänder von 800 Megahertz und mehr an die Messstellenbetreiber. In manchen Situationen sind diese Frequenzen für die Datenübermittlung aber nicht ausreichend. Der wettbewerbliche Messstellenbetreiber Inexogy aus Saarlouis stattet daher nun 712 Funkstandorte von 450connect mit Smart Metern aus, die über das 450-Megahertz-Funknetz angebunden werden. Die Installationen sollen voraussichtlich bis zum 31. Januar 2027 abgeschlossen sein. Der besondere Charme der niedrigen 450-Megahertz-Funkfrequenz liegt darin, dass sie eine besonders gute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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