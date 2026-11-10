Zürich - Mit der modularen Plattform Avaloq Mosaic können Vermögensverwalter fragmentierte Anlagedaten verknüpfen, ein personalisiertes Portfoliomanagement skalieren und neue Funktionen hinzufügen, ohne ihre bestehende Technologieinfrastruktur zu ersetzen. Avaloq, ein globaler Anbieter von Technologien für die Vermögensverwaltung und Teil der NEC Corporation, gibt den Markteintritt in den USA mit der Einführung von Avaloq Mosaic bekannt. Dabei handelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab