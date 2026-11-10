Washington - Die Konsumentenpreise in den USA sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Im September hatte das Plus bei 0,6 Prozent gelegen. An den Finanzmärkten wird jetzt fest mit einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Dezember gerechnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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