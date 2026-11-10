New York - Eine höhere Teuerung im Oktober als erwartet und Enttäuschung über die Bewertung des KI-Betreibers Anthropic bei seinem angestrebten Börsengang hat am Dienstag moderat auf die Kurse gedrückt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,3 Prozent auf 52.242 Zähler nach. Die Verbraucherpreise in den USA sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Das befeuert erneut die Erwartung steigender Zinsen. Die US-Notenbank Fed werde im Dezember ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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