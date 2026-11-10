Ryanair erwartet 2027 deutlich höhere Flugpreise. Wegen zwei Milliarden Euro zusätzlicher Treibstoffkosten könnten Tickets um bis zu 20 Prozent teurer werden.
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Ryanair erwartet für das Geschäftsjahr 2028 (Beginn April 2027) einen Anstieg der Treibstoffkosten um rund zwei Milliarden Euro, was einer Steigerung von etwa einem Drittel entspricht. Um diese Mehrkosten auszugleichen, rechnet Konzernchef Michael O'Leary mit deutlich steigenden Ticketpreisen im europäischen Kurzstreckenverkehr, die um bis zu 20 Prozent steigen könnten.
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