Das Projekt des Pilotkunden ist gar nicht so klein. Rund 50 Megawatt Speicherleistung, verteilt auf mehrere deutsche Standorte mit jeweils zehn Megawatt seien es, erzählt Ruben Valiente, Geschäftsführer des Batterieherstellers Maxxen. Doch eine klassische Projektfinanzierung sei schwierig gewesen. Nach Einschätzung von Valiente ist das eine Erfahrung, die Entwickler von im Branchenmaßstab kleinen Projekten öfter machen. "Ein Fünf-Megawatt-Projekt ist für Banken normalerweise nicht besonders interessant", sagt er. "Eine Bank bevorzugt eher ein Projekt mit 50 oder 100 Megawatt. " Manchmal könne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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