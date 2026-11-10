Bekanntmachung
Regulierter Markt - ETF & ETP
HSBC ETFs PLC,
Dublin, Irland
Wertpapierart: ETF
ISIN: IE00B46G8275
bisherige Wertpapierbezeichnung: HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF
künftige Wertpapierbezeichnung: HSBC MSCI INDONESIA CAPPED UCITS ETF
Änderung ab 11. November 2026
Frankfurt am Main, den 11. November 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
Regulierter Markt - ETF & ETP
HSBC ETFs PLC,
Dublin, Irland
Wertpapierart: ETF
ISIN: IE00B46G8275
bisherige Wertpapierbezeichnung: HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF
künftige Wertpapierbezeichnung: HSBC MSCI INDONESIA CAPPED UCITS ETF
Änderung ab 11. November 2026
Frankfurt am Main, den 11. November 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
© 2026 Xetra Newsboard