Mit einem kräftigen Kurssprung von rund +7% zählt die Take-Two-Aktie am Dienstag zu den größten Gewinnern des Nasdaq-100. Bereits am frühen Nachmittag beleuchtete meine Kollegin Polina Dmitrovskaya die Frage, was der bevorstehende Start von GTA 6 für den Spielekonzern bedeutet. Die Reaktion der Börse auf die gestern veröffentlichten Quartalszahlen fällt zunächst ausgesprochen positiv aus, obwohl die jüngste Geschäftsentwicklung keineswegs überzeugte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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