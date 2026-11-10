Hochpräzise MESA-Radardaten stärken die integrierte "Sense, Decide, Effect"-Einsatzkette von BATS

Echodyne, das Radarplattform-Unternehmen, gab heute bekannt, dass sein EchoShield-Radar ausgewählt und in das Anti-Threat-System (BATS) von BAE Systems integriert wurde. Damit liefert es die präzisen, kontinuierlichen Luftraumdaten, die zur Erkennung, Klassifizierung, Verfolgung und Abwehr unbemannter Bedrohungen erforderlich sind. BATS hat kürzlich Live-Tests in Schottland abgeschlossen und dabei seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, mehrere Sensoren und Aktoren über eine einzige Befehls- und Kontrollarchitektur zu integrieren, um sich entwickelnde Drohnenbedrohungen in Echtzeit zu identifizieren und darauf zu reagieren. EchoShield wurde als einer der Sensoren ausgewählt, die diese offene und interoperable Architektur unterstützen.

BAE Systems ist Europas größtes Verteidigungsunternehmen, dessen Ausrüstung, Systeme und Dienstleistungen in mehr als 25 europäischen Ländern im Einsatz sind. BATS ist eine modulare, softwaredefinierte Lösung zur Abwehr unbemannter Systeme, die aktuelle und zukünftige Sensoren und Aktoren über einen sicheren, ausfallsicheren Datenkern miteinander verbindet. Das System vereint Sensorik, Nachrichtendienst, Führung und Kontrolle, Entscheidungsunterstützung sowie Gegenmaßnahmen in einer einzigen modularen Architektur.

Effektive UAS-Abwehrmaßnahmen beginnen mit präzisen und zuverlässigen Sensordaten. Das Radar muss Bedrohungen in einem umsetzbaren Bereich erkennen, stabile Verfolgungen auch bei komplexen Manövern aufrechterhalten und die Positions- und Klassifizierungsdaten bereitstellen, die von Führungssystemen, optischen Sensoren und Effektoren benötigt werden. Die Qualität dieser Daten wirkt sich direkt auf die Entscheidungsgeschwindigkeit, die Zielidentifizierung, die Zuweisung von Effektoren und den Erfolg des Einsatzes aus. Hochpräzise Radardaten bilden daher die unverzichtbare Grundlage einer effektiven C-UAS-Einsatzkette.

Die von Echodyne entwickelte "Metamaterials Electronically Scanned Array" (MESA)-Technologie bringt leistungsstarke, elektronisch abgetastete Array-Radarsysteme in einem kompakten, kommerziell skalierbaren Format für anspruchsvolle C-UAS-Einsätze zum Einsatz. EchoShield versorgt BATS mit kontinuierlichen, hochauflösenden Zielverfolgungsdaten, einer fortschrittlichen Bedrohungsklassifizierung sowie den präzisen Positionsdaten, die zur Unterstützung der Sensorfusion und einer schnellen Entscheidungsfindung erforderlich sind. Dank seiner geringen Größe, seines geringen Gewichts und seines geringen Stromverbrauchs (SWaP) ermöglicht es einsatzortunabhängige Operationen und liefert konsistente Leistung sowohl bei festen Installationen als auch bei schnell einsetzbaren Konfigurationen und mobilen Plattformen.

"Drohnen werden immer leistungsfähiger, leichter zugänglich und schwieriger abzuwehren, was neue Herausforderungen für Streitkräfte und Betreiber kritischer Infrastrukturen mit sich bringt. BATS liefert ein gemeinsames Lagebild, das auf vertrauenswürdigen Sensordaten basiert, und entlastet einzelne Bediener kognitiv, indem ein einziges integriertes System zur Identifizierung, Bestätigung und Zielerfassung von Drohnen genutzt wird", sagte Louise Heywood, Head of Strategy bei BAE Systems Digital Intelligence Land. "EchoShield liefert ein präzises, datenreiches Luftraumbild. Anhand dieses Datenstroms wendet BATS eine Logik zur schnellen Entscheidungsfindung an und verbindet die Bediener mit dem am besten geeigneten Effektor. Zusammen stärken diese Fähigkeiten die gesamte Missionskette "Erkennen, Entscheiden, Ausführen", während die menschliche Kontrolle gewahrt bleibt."

"Jede Entscheidung und jede Maßnahme ist nur so gut wie die ihr zugrunde liegenden Sensordaten", sagte Eben Frankenberg, CEO von Echodyne. "BAE Systems hat BATS so konzipiert, dass es verschiedene Sensoren und Effektoren integriert, sich an die Entwicklung von Bedrohungen anpasst und die operative Reaktion beschleunigt. EchoShield liefert präzise, stabile und dauerhafte Radarsignale, die es einem intelligenten System wie BATS ermöglichen, schnell und sicher gegen zunehmend komplexe Drohnenbedrohungen vorzugehen."

Die offene, modulare Architektur von BATS ermöglicht die Integration mit bestehenden und zukünftigen Sensoren, Effektoren, Luftabwehrsystemen sowie Führungs- und Kontrollplattformen. Die Leistungsfähigkeit lässt sich von der Punktabwehr bis zum großflächigen Schutz skalieren und unterstützt stationäre, semimobile und mobile Einsätze in militärischen, behördlichen und kritischen Infrastrukturumgebungen.

Echodyne beliefert führende Verteidigungsunternehmen mit Radarsystemen, und seine Produkte sind weltweit in Hunderten von C-UAS-Systemen integriert, von denen viele auch über den C-UAS-Marktplatz der Joint Interagency Task Force 401 erhältlich sind. Das Unternehmen hat kürzlich eine hochmoderne Produktionsstätte im US-Bundesstaat Washington eröffnet und wird die Produktionskapazität schrittweise auf mehr als 30.000 Radargeräte pro Jahr ausbauen. Damit stärkt Echodyne seine Fähigkeit, die weltweit steigende Nachfrage nach leistungsstarken, zu marktüblichen Preisen erhältlichen und sofort verfügbaren Anti-UAS-Radarsystemen in großem Maßstab zu decken.

Weitere Informationen über Echodyne und seine MESA-Radarplattform finden Sie unter Echodyne.com.

Über Echodyne

Echodyne, das Radarplattform-Unternehmen, ist ein US-amerikanischer Innovator und Hersteller fortschrittlicher Radarlösungen für den Verteidigungs-, staatlichen und kommerziellen Markt. Die firmeneigene MESA-Architektur des Unternehmens stellt einen seltenen technologischen Durchbruch in der modernen Radartechnik und im Radardesign dar. Die innovative MESA-Technologie von Echodyne nutzt Standardmaterialien und -fertigungsverfahren, um die Stückkostenbarrieren für Hochleistungsradare zu durchbrechen. Das Ergebnis ist ein halbleiterbasiertes, exportfähiges kommerzielles Radar mit geringen SWaP-Werten und fortschrittlichen Softwarefunktionen, das außergewöhnliche Leistung, Datenintegrität und Lageerfassung bietet. Radarsysteme von Echodyne, darunter C-UAS- und Drohnenradare, werden von Systemlieferanten, Integratoren, Verteidigungslieferketten und Endnutzern in mehr als 40 Ländern eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter: Echodyne.com.

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