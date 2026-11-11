München - Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert, dass Bahnreisende künftig unter bestimmten Voraussetzungen auch dann eine Entschädigung bekommen sollen, wenn die Verspätung daran liegt, dass unbefugte Personen im Gleis unterwegs sind. Das sagte der Vorsitzende des Verbands, Lukas Iffländer, dem "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe).



Derzeit zahlt die Bahn Reisenden in der Regel keine Entschädigung, wenn eine Verspätung auf das Verhalten Dritter zurückzuführen ist. Eine entsprechende Änderung der EU-Fahrgastrechteverordnung gilt seit Juni 2023 und nennt das Betreten der Gleise ausdrücklich als Haftungsausschluss.



"Wir erwarten, dass die Bahn diese Ausnahme eng auslegt und nicht pauschal jede Entschädigung verweigert, sobald im Störungsgrund "Personen im Gleis" steht", sagte Iffländer. "Bei der nächsten Überarbeitung der Verordnung fordern wir, die Ausnahme auf die ersten 60 Minuten Verspätung zu begrenzen: Was darüber hinausgeht, liegt in aller Regel am Störungsmanagement und nicht mehr am Verursacher."



Im vergangenen Jahr zählte die Bahn 6.650 Störfälle mit Personen und Kindern am und im Gleis.





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