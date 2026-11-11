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US-Verteidigungskunde stockt Bestellungen auf und erste Aufträge für Graphenoxid sind gesichert



11.11.2026 / 05:40 CET/CEST

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Highlights Die steigende Nachfrage aus dem US-Verteidigungssektor führt zu einem Folgeauftrag für PureGRAPH im Wert von rund 35.000 australischen Dollar

Dieser Auftrag stärkt zusammen mit der kürzlich erfolgten Übernahme von MITO Material Solutions die wachsende Präsenz von First Graphene auf dem US-Verteidigungsmarkt.

Die ersten beiden Bestellungen für neu entwickeltes Graphenoxid zur Verwendung in Unterhaltungselektronik und Baumaterialien sind eingegangen

Die kostengünstige Graphenoxid-Produktion baut auf einem etablierten, firmeneigenen elektrochemischen Verfahren auf. SYDNEY, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- First Graphene Limited (ASX: First Graphene Limited (ASX: FGR; "First Graphene" oder "das Unternehmen") (FRA:M11) (OTCQB:FGPHF) freut sich, einen Folgeauftrag im Wert von rund 35.000 australischen Dollar für US-Verteidigungsanwendungen bekannt zu geben, was einen weiteren Schritt beim Ausbau einer etablierten Umsatzquelle darstellt. Zusammen mit den ersten kommerziellen Aufträgen für das neu entwickelte Graphenoxidprodukt haben die drei Aufträge einen Gesamtwert von rund 45.000 australischen Dollar. Die Aufträge umfassen eine Folgebestellung eines langjährigen Kunden, der elektrisch leitfähige Tinten für US-Verteidigungsanwendungen liefert, sowie zwei Bestellungen für Graphenoxid des Unternehmens. Das Unternehmen betrachtet die Aufträge insgesamt als wesentlich, was ihren Gesamtwert und die wirtschaftliche Bedeutung der ersten Aufträge für sein neues Graphenoxid-Angebot widerspiegelt. Der Folgeauftrag baut auf der bestehenden Belieferung des US-Verteidigungssektors auf. First Graphene hat von einem bestehenden Kunden mit Sitz in den Vereinigten Staaten einen Auftrag im Wert von rund 35.000 australischen Dollar für Graphen erhalten, das in elektrisch leitfähige Tinten für US-Verteidigungsanwendungen eingearbeitet wird. Elektrisch leitfähige Tinten werden verwendet, um Schaltkreise, Sensoren sowie andere elektronische Bauteile auf flexible und starre Oberflächen zu drucken, wobei Graphen als leitfähiges Material integriert wird. Der Kunde bezieht seit mehreren Jahren Graphen von First Graphene, wobei auf anfänglich kleinere Bestellungen zuletzt ein größerer Kauf folgte. Der Kunde hat signalisiert, dass er in absehbarer Zukunft mit einer steigenden Nachfrage rechnet. Diese Entwicklung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Geschäftsbeziehung dar und eröffnet First Graphene die Aussicht, seine Lieferungen aus einer etablierten Position auf dem US-Verteidigungsmarkt heraus auszuweiten. Auf Wunsch des Kunden bleiben dessen Identität und die konkrete Endanwendung vertraulich, was den Bezug der Endanwendung zum Verteidigungssektor widerspiegelt. Wachsende Präsenz auf dem US-Verteidigungsmarkt Der Auftrag stärkt die wachsende kommerzielle Präsenz von First Graphene in den Vereinigten Staaten, die für die Graphenmaterialien des Unternehmens ein beträchtliches Marktpotenzial bieten. Für das Haushaltsjahr 2026 hat der US-Kongress dem Verteidigungsministerium 839,2 Milliarden US-Dollar an Mitteln zur Verfügung gestellt, darunter 145,9 Milliarden US-Dollar für Forschung, Entwicklung, Erprobung und Bewertung sowie 167,5 Milliarden US-Dollar für die Beschaffung[1]. First Graphene hat seine US-Präsenz schrittweise durch den Erwerb von Vermögenswerten des US-amerikanischen Unternehmens MITO Material Solutions, eine nordamerikanische Vertriebsvereinbarung mit SuperGrafeno Inc., eine eigene US-Geschäftsentwicklungsabteilung, die Teilnahme an der Fachmesse für Verbundwerkstoffe CAMX 2026 in Atlanta sowie die Mitgliedschaft im IACMI - The Composites Institute ausgebaut und damit das Engagement des Unternehmens für die Förderung des Einsatzes von Graphen in der Fertigungs- und Verteidigungsindustrie bekräftigt. Auch über leitfähige Tinten hinaus stößt das Unternehmen im gesamten Verteidigungssektor auf zunehmendes Interesse, unter anderem an mit Graphen verstärkten Verbundwerkstoffen. Die Entwicklungs- und Kommerzialisierungsvereinbarung von First Graphene mit Aeropreg treibt die Kommerzialisierung eines PureGRAPH-verstärkten Kohlenstofffaser-Prepregs voran, einer Materialklasse, die in Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungskomponenten eingesetzt wird. Erste Bestellungen für neues Graphenoxidprodukt gesichert First Graphene hat außerdem zwei Aufträge für sein neu entwickeltes Graphenoxidmaterial mit einem Gesamtwert von rund 10.000 australischen Dollar erhalten. Der erste Auftrag stammt von einem neuen internationalen Kunden und ist für den Einsatz in Wärmeleitfolien in der Unterhaltungselektronik bestimmt, wo wärmeverteilende Materialien die in kompakten elektronischen Geräten entstehende Wärme regulieren. Der zweite Auftrag stammt von einem neuen australischen Kunden und betrifft verbesserte Bau- und Konstruktionsmaterialien, womit er den bestehenden kommerziellen Schwerpunkt von First Graphene auf Zement und Beton ergänzt. Die Identitäten der Kunden und die konkreten Endanwendungen bleiben vertraulich. First Graphene produziert Graphenoxid durch eine Anpassung seines etablierten elektrochemischen Exfoliationsverfahrens. Durch die Anpassung seines bestehenden Graphen-Herstellungsprozesses hat das Unternehmen einen kostengünstigen Produktionsweg entwickelt, der eine gleichbleibende Materialqualität gewährleistet. Dieser Ansatz baut auf der bestehenden Fertigungskompetenz des Unternehmens auf und bietet ein zusätzliches Produkt, um den Kundenanforderungen in neuen sowie bestehenden Märkten gerecht zu werden. Michael Bell, Geschäftsleiter und Geschäftsführer von First Graphene, sagte: "Der US-Verteidigungssektor ist bereits ein umsatzgenerierender Markt für First Graphene, und dieser Auftrag stellt einen wichtigen Schritt zum Ausbau dieses Geschäfts dar. Wir haben miterlebt, wie dieser Kunde von kleineren Anfangskäufen zu deutlich größeren Bestellungen übergegangen ist. Da der Kunde nun mit einer steigenden Nachfrage rechnet, bietet sich uns die Möglichkeit, von einer etablierten Position in einem prioritären Wachstumsmarkt aus Umsatz zu generieren. Wir haben unsere Präsenz in den Vereinigten Staaten kontinuierlich ausgebaut und neben dem zunehmenden Interesse an Verbundwerkstoffen für den Verteidigungssektor zeigt dieser Auftrag die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten unserer Materialien in diesem Sektor. Die ersten Bestellungen für Graphenoxid stellen einen weiteren wichtigen kommerziellen Meilenstein dar. Durch die Anpassung unseres etablierten elektrochemischen Verfahrens können wir Graphenoxid von gleichbleibender Qualität zu wettbewerbsfähigen Kosten herstellen. Diese Aufträge bieten einen ersten Zugang zum Markt in den Bereichen Unterhaltungselektronik und Baumaterialien. Zusammengenommen belegen diese Aufträge Fortschritte beim Ausbau des Umsatzes mit Bestandskunden und bei der Markteinführung neuer Produkte." Quellen [1]. Congressional Research Service, FY2026 Department of Defense Appropriations: In Brief (R48891), 2. April 2026 - https://www.everycrsreport.com/reports/R48891.html View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/us-verteidigungskunde-stockt-bestellungen-auf-und-erste-auftrage-fur-graphenoxid-sind-gesichert-302935908.html



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