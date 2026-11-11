BMW verkauft über 110.000 Elektroautos - Focus Graphite sichert sich Batteriepatent mit 62 Prozent höherer Laborkapazität

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BMW (ISIN: DE0005190003) hat im dritten Quartal 2026 weltweit mehr als 110.000 vollelektrische Fahrzeuge ausgeliefert. Gleichzeitig treibt der Münchner Automobilhersteller den Produktionshochlauf seiner neuen Batteriegeneration voran. Mit höherer Energiedichte, schnelleren Ladezeiten und einem erhöhten Siliziumanteil in den Anoden soll die Technologie die nächste Generation von Elektrofahrzeugen leistungsfähiger machen. Genau in diesem technologischen Umfeld meldet Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) einen wichtigen Fortschritt: Das kanadische Unternehmen hat ein Patent für eine siliziumverstärkte Graphit-Anodentechnologie erhalten. Frühere Labortests zeigten eine um rund 62 Prozent höhere spezifische Materialkapazität als der theoretische Wert von herkömmlichem Graphit. Für Anleger eröffnet sich damit ein neuer Blick auf Focus, dessen Strategie inzwischen über die Erschließung hochgradiger Graphitlagerstätten hinausgeht.

BMW beschleunigt den Hochlauf seiner neuen Batteriegeneration

Am 4. November veröffentlichte BMW die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026. Der Konzern lieferte weltweit 551.075 Fahrzeuge aus, darunter mehr als 110.000 vollelektrische Modelle. Damit machten Elektroautos rund 20 Prozent des gesamten Absatzes aus. Gegenüber dem Vorjahresquartal stiegen die Auslieferungen vollelektrischer Fahrzeuge um 7,2 Prozent. Besonders interessant ist die Entwicklung der Neuen Klasse. BMW reagiert nach eigenen Angaben auf die anhaltend hohe Nachfrage nach den neuen Modellen mit zusätzlichen Produktionsschichten. Gleichzeitig soll der erfolgreiche Hochlauf der neuen Fahrzeuggeneration ermöglichen, ältere Modelle und Technologien früher auslaufen zu lassen. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie ist die sechste Generation der BMW-Hochvoltbatterien. Die neuen Rundzellen bieten gegenüber der vorherigen Zellgeneration eine um mehr als 20 Prozent höhere volumetrische Energiedichte. Reichweite und Ladegeschwindigkeit sollen sich je nach Anwendung um bis zu 30 Prozent verbessern. Die neue Technologie wird bereits an mehreren internationalen Standorten industrialisiert. Nach dem Produktionsstart in Ungarn und Deutschland nahm BMW im Oktober auch in Shenyang die Serienproduktion seiner Gen6-Hochvoltbatterien auf. Die Entwicklung zeigt, dass der Wettbewerb um leistungsfähigere Batterien längst nicht mehr ausschließlich in Forschungslaboren stattfindet. Neue Zellkonzepte und Materialien werden zunehmend in industrielle Produktionsnetzwerke integriert.

Warum BMW auf mehr Silizium in der Batterie setzt

Eine wichtige Veränderung betrifft die Anode der Lithium-Ionen-Batterie. Während Graphit seit vielen Jahren das dominierende Anodenmaterial ist, versuchen Batterieentwickler, durch die Beimischung von Silizium höhere Speicherkapazitäten zu erreichen. BMW hatte bereits bei der Vorstellung seiner sechsten Batteriezellgeneration angekündigt, den Siliziumanteil auf der Anodenseite zu erhöhen. Der Hintergrund ist die deutlich höhere theoretische spezifische Kapazität von Silizium gegenüber Graphit. Allerdings bringt Silizium technische Herausforderungen mit sich. Beim Laden und Entladen verändert es sein Volumen erheblich. Dadurch können mechanische Spannungen entstehen, die die Stabilität der Elektrode und ihre Lebensdauer beeinträchtigen. Deshalb besteht die industrielle Herausforderung nicht einfach darin, möglichst viel Silizium einzusetzen. Entscheidend ist vielmehr, eine Materialstruktur zu entwickeln, die zusätzliche Speicherkapazität ermöglicht und gleichzeitig über zahlreiche Ladezyklen stabil bleibt. Dass die Forschung dabei Fortschritte macht, zeigte zuletzt das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. Im Oktober meldeten die Forschenden erfolgreiche Tests mit siliziumreichen 25-Amperestunden-Batteriezellen. Unter bestimmten Prüfbedingungen erreichten diese mehr als 1.000 vollständige Ladezyklen und behielten anschließend über 83 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität. Die Ergebnisse stammen aus einem eigenständigen Forschungsprojekt und sind nicht mit der Technologie von Focus Graphite gleichzusetzen. Sie verdeutlichen jedoch, weshalb die Kombination aus Silizium und kohlenstoffbasierten Materialien in der Batterieentwicklung eine wichtige Rolle spielt.

Focus Graphite erhält Patent für siliziumverstärkte Graphitanoden

Am 5. November 2026 gab Focus Graphite bekannt, dass das kanadische Patentamt die Patenterteilung für seine siliziumverstärkte Graphit-Anodentechnologie abgeschlossen hat. Das Patent mit der Nummer 3.209.696 wurde bereits am 27. Oktober erteilt. Geschützt werden ein spezielles Herstellungsverfahren für siliziumverstärkte sphärische Graphitpartikel sowie bestimmte daraus resultierende Materialien und Batterieanwendungen. Das technische Konzept besteht darin, Silizium-Nanopartikel in Naturgraphitpartikel einzubringen und diese anschließend mit einer schützenden Kohlenstoffschicht zu versehen. Dadurch sollen die Vorteile beider Materialien kombiniert werden: die höhere theoretische Speicherkapazität von Silizium und die vergleichsweise stabile Struktur von Graphit. Focus verfolgt damit einen Ansatz, bei dem Naturgraphit nicht lediglich als Rohstoff geliefert, sondern zu einem technologisch anspruchsvolleren Anodenmaterial weiterentwickelt werden soll. Das Unternehmen hat außerdem entsprechende Patentanmeldungen in den USA, Europa und Südkorea eingereicht. Diese befinden sich weiterhin im Prüfverfahren. Ein erteilter kanadischer Patentschutz bedeutet deshalb noch keinen abgeschlossenen Patentschutz in diesen Märkten.

605 mAh/g im Labor: Was die Zahl tatsächlich bedeutet

Besonders interessant sind die zuvor veröffentlichten Versuchsergebnisse. Nach Angaben von Focus erreichte ein siliziumverstärktes Graphitmaterial mit neun Prozent Siliziumanteil in Labor-Knopfzellen eine reversible spezifische Kapazität von rund 605 Milliamperestunden pro Gramm. Zum Vergleich: Der theoretische Wert von herkömmlichem Graphit liegt bei 372 Milliamperestunden pro Gramm. Daraus ergibt sich eine Differenz von rund 62 Prozent. Für die Materialentwicklung ist das ein relevantes Ergebnis. Es zeigt, dass die Kombination aus Graphit und Silizium unter den untersuchten Laborbedingungen eine höhere spezifische Speicherkapazität erreichen kann als konventionelles Graphit. Die Aussage darf allerdings nicht mit einer um 62 Prozent höheren Energiedichte einer vollständigen Batterie verwechselt werden. Ebenso wenig bedeutet sie, dass ein Elektroauto mit dieser Technologie automatisch 62 Prozent weiter fahren könnte. Die Leistungsfähigkeit einer kommerziellen Batteriezelle hängt von zahlreichen zusätzlichen Faktoren ab. Dazu gehören unter anderem die Kathode, die Elektrodenarchitektur, die Zellchemie, das Gewicht weiterer Komponenten und die Stabilität über viele Ladezyklen. Während Fraunhofer bereits größere Forschungszellen über mehr als 1.000 Zyklen getestet hat, beziehen sich die von Focus veröffentlichten Kapazitätswerte auf frühere Knopfzellenversuche. Größerformatige Tests und zusätzliche technische Validierungen gehören deshalb zu den nächsten wichtigen Entwicklungsschritten. Ein Patent schützt die betreffende technische Erfindung, ersetzt aber weder eine erfolgreiche industrielle Skalierung noch die Qualifizierung durch einen Batteriehersteller.

Lac Knife: Warum die Qualität des Ausgangsmaterials entscheidend ist

Neben der patentierten Technologie verfügt Focus Graphite über eine eigene Rohstoffbasis. Das Unternehmen entwickelt in der kanadischen Provinz Québec die Graphitprojekte Lac Knife und Lac Tétépisca. Das fortgeschrittenere Lac-Knife-Projekt zeichnet sich durch einen vergleichsweise hohen Graphitgehalt aus. Die Machbarkeitsstudie von 2023 weist wahrscheinliche Mineralreserven von rund 9,31 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 14,97 Prozent graphitischem Kohlenstoff aus. Der hohe Gehalt ist wirtschaftlich interessant, weil bei gleichem Erzabbau grundsätzlich mehr enthaltenes Graphit zur Verfügung steht als bei einer niedriggradigen Lagerstätte. Ob daraus tatsächlich niedrigere Produktionskosten entstehen, hängt allerdings auch von Abbau, Aufbereitung, Energieversorgung und Infrastruktur ab. Genau diese Faktoren untersucht der Research-Report von Fundamental Research Corp. vom 19. März 2026. Die Analysten heben neben dem Erzgehalt die mögliche Nutzung vergleichsweise günstiger Wasserkraft in Québec und die geplante Tagebaugewinnung hervor. Die zugrunde liegende Machbarkeitsstudie kommt auf eine geplante Minenlaufzeit von 27 Jahren und einen Nachsteuer-Kapitalwert von rund 286 Millionen kanadischen Dollar bei einem Diskontierungssatz von acht Prozent. Diese Kennzahlen beschreiben ein wirtschaftliches Projektszenario, keine bereits realisierten Gewinne. Sie hängen unter anderem von Graphitpreisen, Investitionskosten und der erfolgreichen Umsetzung des Projekts ab. Fundamental Research Corp. bewertet die Aktie in seiner Studie mit "Buy" und nennt einen modellierten Fair Value von 1,27 CAD. Dabei handelt es sich ausdrücklich um eine Bewertungsschätzung vom März 2026 und nicht um eine Prognose des künftigen Aktienkurses. Focus hat die Research-Abdeckung finanziert; die Analysten stufen das Unternehmen zugleich in die höchste Risikokategorie "Highly Speculative" ein. Für Anleger ist deshalb weniger die isolierte Bewertungsschätzung entscheidend als die Frage, ob Focus seine geologischen und technischen Voraussetzungen tatsächlich in eine wirtschaftlich tragfähige Produktion überführen kann.

Vom Graphitkonzentrat zum patentierten Batteriematerial

Focus arbeitet parallel an mehreren Entwicklungsschritten entlang der Wertschöpfungskette. Im Juli 2026 meldete das Unternehmen Ergebnisse eines Pilotprogramms, bei dem aus rund acht Tonnen Lac-Knife-Erz etwa 850 Kilogramm Graphitkonzentrat gewonnen wurden. Die Kohlenstoffgehalte der unterschiedlichen Fraktionen lagen zwischen 95,0 und 98,7 Prozent. Die Konzentrate wurden mit mechanischen Aufbereitungsverfahren hergestellt. Für anspruchsvolle Batterieanwendungen sind jedoch weitere Reinigungs- und Verarbeitungsschritte notwendig. Im August vereinbarte Focus deshalb mit dem US-amerikanischen Batterietechnologieunternehmen C4V, eine mögliche Weiterverarbeitung von Lac-Knife-Graphit zu Anodenmaterial zu untersuchen. Die Vereinbarung ist unverbindlich und stellt noch keinen kommerziellen Abnahmevertrag dar. Zusätzlich unterstützt die kanadische Regierung ein Projekt zur Entwicklung einer elektrothermischen Graphitreinigungstechnologie mit bis zu rund 14,06 Millionen kanadischen Dollar an nicht rückzahlbaren Fördermitteln. Die Unterstützung ist zweckgebunden und ersetzt keine vollständige Finanzierung der geplanten Mine. Die unterschiedlichen Projekte verfolgen ein gemeinsames Ziel: Focus möchte nicht ausschließlich Graphitkonzentrat herstellen, sondern langfristig auch höherwertige Materialien für Batterie- und Industrieanwendungen entwickeln. Die patentierte Silizium-Graphit-Technologie erweitert diese Perspektive um einen zusätzlichen Forschungs- und Entwicklungsbereich. Noch ist allerdings nicht nachgewiesen, dass sich die patentierte Herstellungsmethode in industriellem Maßstab wirtschaftlich umsetzen lässt.

Was Anleger jetzt beobachten sollten

Die Entwicklungen bei BMW und Fraunhofer zeigen, welche Bedeutung fortschrittliche Anodenmaterialien für die nächste Batteriegeneration haben können. Gleichzeitig macht die Patenterteilung deutlich, dass Focus Graphite nicht nur auf den künftigen Verkauf von Naturgraphit setzt. Für die weitere Entwicklung bleiben mehrere Fragen entscheidend. Kann Focus die bisher im Labor gemessene Materialkapazität auch in größeren Batteriezellen bestätigen? Wie stabil bleibt das Material über zahlreiche Ladezyklen? Lassen sich Herstellung und Reinigung wirtschaftlich skalieren? Und gelingt es, industrielle Partner für weiterführende Tests oder verbindliche Vereinbarungen zu gewinnen? Hinzu kommen die klassischen Herausforderungen eines Bergbauentwicklers: Genehmigungen, Infrastruktur, Finanzierung und der spätere Aufbau einer kommerziellen Produktion. Eine Geschäftsbeziehung zwischen BMW und Focus Graphite ist bislang nicht belegt. Beide Unternehmen beschäftigen sich jedoch mit einem verwandten technologischen Themenfeld: der Weiterentwicklung siliziumhaltiger Batterieanoden.

Fazit

BMW hat im dritten Quartal mehr als 110.000 Elektroautos ausgeliefert und beschleunigt den Hochlauf seiner neuen Batteriegeneration. Die steigende Bedeutung siliziumhaltiger Anoden zeigt, dass die nächste Entwicklungsstufe der Elektromobilität nicht nur von größeren Batteriefabriken, sondern auch von verbesserten Materialien abhängt. Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) hat mit dem kanadischen Patent für seine Silizium-Graphit-Technologie einen konkreten Schritt beim Schutz seines geistigen Eigentums erreicht. Frühere Labortests mit 605 mAh/g liefern einen ersten technischen Anhaltspunkt für das Potenzial des Materials. Hinzu kommen die hochgradige Lac-Knife-Lagerstätte, die Pilotaufbereitung und staatlich unterstützte Reinigungsarbeiten. Die eigentliche Bewährungsprobe steht allerdings noch bevor: Focus muss zeigen, dass sich die Technologie über den Labormaßstab hinaus validieren und kommerziell nutzen lässt. Für Anleger liegt genau darin die zentrale Frage - ob aus einer Kombination von Rohstoffqualität, Verarbeitungskompetenz und patentierter Technologie langfristig ein wettbewerbsfähiges Geschäftsmodell entstehen kann.

Quelle:

BMW - BMW Group beschleunigt Neuausrichtung, Quartalszahlen, 04.11.2026

https://newsroom.bmwgroup.com/global/de/bmw-group-beschleunigt-neuausrichtung/

BMW - Serienproduktion der Gen6-Hochvoltbatterien in Shenyang, 15.10.2026

https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/article/detail/T0461769DE

BMW - Neue Batteriezellen mit erhöhtem Siliziumanteil, 09.09.2022

https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0403470EN/more-performance-co2-reduced-production-significantly-lower-costs-bmw-group-to-use-innovative-round?forceSitePreference=MOBILE

Fraunhofer ISE - Hochenergie-Batteriezellen mit siliziumreichen Anoden über 1.000 Zyklen, 20.10.2026

https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/news/2026/fraunhofer-ise-testet-erfolgreich-hochenergie-batteriezellen-mit-siliziumreichen-anoden-ueber-1000-zyklen.html

Focus Graphite - Kanadisches Patent für siliziumverstärkte Graphit-Anodentechnologie, 05.11.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-secures-canadian-patent-for-silicon-enhanced-graphite-battery-anode-technology/

Focus Graphite - Aktualisierte Machbarkeitsstudie für Lac Knife, 19.04.2023

https://focusgraphite.com/focus-graphite-announces-benchmark-feasibility-study-update-for-its-lac-knife-graphite-project-quebec/

Focus Graphite - Pilotprogramm mit bis zu 98,7 Prozent Kohlenstoff, 28.07.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-up-to-98-7-carbon-concentrate-through-mechanical-processing-and-activates-downstream-qualification-platform/

Focus Graphite - Vereinbarung zur Untersuchung einer Anodenlieferkette mit C4V, 26.08.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-and-c4v-to-evaluate-mine-to-anode-platform-combining-lac-knife-graphite-with-c4vs-green-anode-technology/

Focus Graphite - Fördervereinbarung über bis zu 14,1 Millionen CAD, 08.12.2025

https://focusgraphite.com/focus-graphite-executes-funding-agreement-for-14-1m-under-natural-resources-canadas-global-partnerships-initiative/

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ISIN: CA34416E8743

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