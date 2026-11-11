Siemens demonstriert autonome Hinderniserkennung im Zugverkehr - Rail Vision bietet kommerzielle KI-Wahrnehmungssysteme

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Die Automatisierung des Schienenverkehrs erreicht eine neue Entwicklungsstufe. Siemens Mobility hat gemeinsam mit der Deutschen Bahn und weiteren Partnern im Forschungsprojekt AutomatedTrain demonstriert, wie ein Zug betriebliche Abläufe selbstständig durchführen und gleichzeitig Hindernisse in seiner Umgebung erkennen kann. Die im September 2026 präsentierten Ergebnisse verdeutlichen die wachsende Bedeutung moderner Sensorik und künstlicher Intelligenz für die Weiterentwicklung des Bahnverkehrs. Je stärker Züge automatisiert werden, desto wichtiger wird es, nicht nur Geschwindigkeiten und Fahrwege zu kontrollieren, sondern auch unerwartete Gefahren im Gleisumfeld zu erkennen. Genau mit dieser technologischen Herausforderung beschäftigt sich Rail Vision (ISIN: IL0011475949). Während industrielle Forschungsprojekte die technischen Voraussetzungen für eine weitergehende Automatisierung untersuchen, entwickelt Rail Vision KI-basierte Wahrnehmungssysteme für den Schienenverkehr. Ein konkretes kommerzielles Anwendungsbeispiel ist die Integration seiner Technologie in eine bereits am Markt eingeführte Sicherheitsplattform des US-amerikanischen Rangierdienstleisters Railserve.

Siemens demonstriert automatisierte Zugbewegungen mit Hinderniserkennung

Im September 2026 stellte Siemens Mobility Ergebnisse des Forschungsprojekts AutomatedTrain vor. Gemeinsam mit der Deutschen Bahn und weiteren Projektpartnern demonstrierte das Unternehmen, wie ein Zug vom Typ Mireo automatisierte Vorbereitungs- und Abstellbewegungen durchführen kann. Im Mittelpunkt stand dabei nicht nur die Steuerung des Fahrzeugs, sondern auch dessen Fähigkeit, die Umgebung zu überwachen und auf potenzielle Hindernisse zu reagieren. Das Projekt wird mit rund 41,5 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Es zeigt, wie betriebliche Abläufe, die bislang manuelle Eingriffe erfordern, künftig zunehmend automatisiert werden könnten. Insbesondere in Betriebswerken und Abstellanlagen, in denen Züge regelmäßig bewegt und für ihren nächsten Einsatz vorbereitet werden müssen, könnten solche Technologien neue Möglichkeiten eröffnen. Ein zentraler Bestandteil ist die zuverlässige Wahrnehmung des Fahrzeugumfelds. Während herkömmliche Zugbeeinflussungssysteme unter anderem zulässige Geschwindigkeiten und Fahrterlaubnisse überwachen, müssen automatisierte Fahrzeuge auch Menschen, andere Fahrzeuge oder unerwartete Gegenstände auf ihrem Fahrweg erkennen können. Dafür ist eine Kombination unterschiedlicher Sensortechnologien und Verfahren zur automatisierten Auswertung der erfassten Informationen erforderlich. Die Siemens-Demonstration verdeutlicht damit eine grundlegende Entwicklung: Je stärker betriebliche Abläufe im Schienenverkehr automatisiert werden, desto wichtiger werden Systeme, die das unmittelbare Gleisumfeld überwachen und potenzielle Gefahren frühzeitig identifizieren können.

Rail Vision entwickelt KI-Sensoren für unterschiedliche Bahnanwendungen

Für Rail Vision ist die zunehmende Automatisierung des Schienenverkehrs besonders relevant, weil die Erkennung und Interpretation des Gleisumfelds eine eigenständige technologische Herausforderung darstellt. Das Unternehmen entwickelt Systeme, die potenzielle Hindernisse erkennen, klassifizieren und entsprechende Warnmeldungen bereitstellen sollen. Ziel ist es, das Betriebspersonal zu schützen, ungeplante Stillstandszeiten zu reduzieren und das Risiko kostspieliger Kollisionen zu verringern. Rail Vision betrachtet die Wahrnehmung des Fahrzeugumfelds dabei als wichtigen Bestandteil einer weitergehenden Automatisierung. Die Technologie soll die Umgebungsinformationen bereitstellen, die automatisierte Fahrzeuge benötigen, um potenzielle Gefahren rechtzeitig zu erkennen und sicherheitsrelevante Reaktionen zu unterstützen. Mit TrackScout bietet Rail Vision ein System für den Einsatz auf Hauptstrecken an. Es kombiniert multispektrale elektrooptische Sensoren mit Deep-Learning-Algorithmen und kann nach Herstellerangaben potenzielle Hindernisse in Entfernungen von bis zu 2.000 Metern erkennen. Dazu zählen Menschen, Tiere, Fahrzeuge, Schienenfahrzeuge, technische Einrichtungen entlang der Strecke und weitere Objekte im Gleisumfeld. Visuelle und akustische Warnmeldungen sollen das Fahrpersonal frühzeitig informieren und zusätzliche Reaktionszeit ermöglichen. Im September 2026 erweiterte Rail Vision sein Produktportfolio für industrielle Rangierbahnhöfe um YardFlow. Das kompakte System ist darauf ausgelegt, Hindernisse in Entfernungen von bis zu 200 Metern zu erkennen. Ergänzend bietet YardFlow Flex eine multispektrale Lösung für Anwendungen unter anspruchsvollen Wetter- und Sichtbedingungen. Die Systeme sollen damit unterschiedliche Anforderungen im Schienenverkehr abdecken: Während TrackScout auf die frühzeitige Erkennung von Hindernissen über größere Entfernungen ausgerichtet ist, konzentrieren sich YardFlow und YardFlow Flex auf das unmittelbare Umfeld von Fahrzeugen im Rangierbetrieb.

Railserve zeigt, wie KI-basierte Hinderniserkennung bereits kommerziell eingesetzt wird

Während Siemens Mobility mit AutomatedTrain die technische Machbarkeit einer weitergehenden Automatisierung demonstriert hat, kann Rail Vision bereits auf die Integration seiner Wahrnehmungstechnologie in eine kommerziell eingeführte Sicherheitsplattform verweisen. Obwohl die beiden Projekte unterschiedliche Ziele verfolgen, verdeutlichen sie die wachsende Bedeutung einer zuverlässigen Hinderniserkennung. Im Juni 2026 gab Rail Vision bekannt, dass seine heute unter dem Namen YardFlow Flex vermarktete Wahrnehmungstechnologie, ehemals ShuntingYard, in YardGUARD integriert wurde. Dabei handelt es sich um eine Sicherheitsplattform des US-amerikanischen Rangierdienstleisters Railserve. Das Unternehmen gehört zu Marmon Rail, einer Unternehmensgruppe innerhalb des Berkshire-Hathaway-Konzerns. Die Technologie von Rail Vision bildet einen zentralen Bestandteil von WatchGUARD, einer Funktion der YardGUARD-Plattform, die Hindernisse erkennen und die Wahrnehmung des Betriebsumfelds bei Rangierarbeiten verbessern soll. Das System verbindet die Erkennung potenzieller Gefahren mit entsprechenden Warnmeldungen für das Betriebspersonal. Die übergeordnete Sicherheitsplattform kann bei entsprechender technischer Integration auch automatische Bremsfunktionen unterstützen. Die Einbindung in die kommerziell eingeführte Plattform schafft für Rail Vision eine Grundlage für mögliche weitere Anwendungen im nordamerikanischen Markt. Sie zeigt, wie sich die Technologie in industrielle Sicherheitslösungen integrieren lässt und eröffnet Perspektiven für eine breitere Nutzung in Rangier- und Industriebahnnetzen. Eine bereits flächendeckende Einführung ist damit allerdings nicht belegt.

Welche Bedeutung hat die Siemens-Demonstration für den Markt?

Die wesentliche Verbindung zwischen den beiden Unternehmen liegt in einer gemeinsamen technologischen Herausforderung: Schienenfahrzeuge müssen ihre Umgebung zuverlässig wahrnehmen können, wenn Sicherheitssysteme erweitert oder betriebliche Abläufe zunehmend automatisiert werden sollen. Siemens Mobility verfolgt mit AutomatedTrain einen umfassenden Ansatz, der Fahrzeugsteuerung, Hinderniserkennung und automatisierte Reaktionen miteinander verbindet. Rail Vision konzentriert sich dagegen auf die Entwicklung spezialisierter Wahrnehmungstechnologien, die bestehende Bahnsysteme ergänzen können. Obwohl die Unternehmen unabhängig voneinander tätig sind, befassen sich beide mit technischen Anforderungen, die für die nächste Generation von Sicherheits- und Automatisierungslösungen im Schienenverkehr relevant sind. Die erheblichen Entwicklungsanstrengungen von Siemens und seinen Projektpartnern bei der automatisierten Hinderniserkennung unterstreichen die Bedeutung dieses Technologiefelds. Für Anbieter spezialisierter Sensorsysteme könnte daraus langfristig ein größerer Markt entstehen. Wichtige Voraussetzungen sind eine zuverlässige Erkennungsleistung, die technische Integration in bestehende Fahrzeuge und die Einhaltung geltender Sicherheitsstandards. Mit der kommerziellen Integration seiner Technologie bei Railserve verfügt Rail Vision bereits über einen praktischen Anwendungsfall. Dieser könnte als Ausgangspunkt für weitere kommerzielle Entwicklungen dienen, sofern sich die Systeme unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen bewähren und zusätzliche Kunden gewonnen werden.

KI wird zu einem wichtigen Baustein moderner Bahntechnik

Die Demonstration von Siemens Mobility zeigt, wie weit die Entwicklung automatisierter Betriebsabläufe im Schienenverkehr inzwischen fortgeschritten ist. Ein Zug, der sich selbstständig auf den Einsatz vorbereitet, seine Umgebung überwacht und auf Hindernisse reagieren kann, verdeutlicht die technischen Möglichkeiten moderner Bahnsysteme. Für Rail Vision liegt die Chance in einem bestimmten Teilbereich dieser Entwicklung: der KI-basierten Erkennung und Klassifizierung potenzieller Gefahren im Gleisumfeld. Mit TrackScout, YardFlow und YardFlow Flex adressiert das Unternehmen unterschiedliche betriebliche Anwendungen. Die kommerzielle Integration bei Railserve zeigt zudem, dass entsprechende Technologien bereits über reine Forschungsprojekte hinaus eingesetzt werden können. Die beiden Unternehmen stehen damit für unterschiedliche, potenziell ergänzende Ansätze innerhalb eines übergeordneten Technologietrends. Während Siemens Mobility die weitgehende Automatisierung bestimmter Zugbewegungen vorantreibt, entwickelt Rail Vision (ISIN: IL0011475949) fortschrittliche Wahrnehmungssysteme, die zusätzliche Warn- und gegebenenfalls Eingriffsfunktionen unterstützen können. Damit schafft das Unternehmen eine technologische Grundlage für mögliche zukünftige Anwendungen im automatisierten Schienenverkehr. Eine breitere Einführung wird insbesondere von der nachgewiesenen Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb, der Genauigkeit KI-basierter Objektklassifizierung und der wirtschaftlichen Integration in bestehende Fahrzeugflotten abhängen.

Quellen

Siemens Mobility - AutomatedTrain demonstriert fahrerlosen Bahnbetrieb, 8. September 2026

https://press.siemens.com/global/de/pressemitteilung/automatedtrain-zeigt-die-zukunft-des-fahrerlosen-bahnverkehrs

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - Ergebnisse der Demonstration zum fahrerlosen Zugbetrieb, 8. September 2026

https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2026/09/20260908-fahrerlose-zugfahrt.html

Rail Vision - Einführung der Produktbezeichnungen TrackScout und YardFlow Flex, 9. September 2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-introduces-trackscout-and-yardflow-flex-new-brand

Rail Vision - Markteinführung von YardFlow, 17. September 2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-launches-yardflowtm-its-leading-ai-perception

Rail Vision - Integration in die YardGUARD-Plattform von Railserve, 3. Juni 2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-technology-integrated-railserves-commercially

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ISIN: IL0011475949 / FSE: C8O

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