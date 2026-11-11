St. Gallen - Bis zum Jahr 2030 sollte die Malaria ausgerottet sein - zumindest, wenn es nach den Zielen der WHO geht. Doch Malaria-übertragende Moskitos bilden zunehmend Resistenzen gegen die gängigen Insektizide. Empa-Forschende haben nun im Rahmen des Innosuisse-Projekts «MalCoFil» eine Flüssigkernfaser entwickelt, die neuartige Insektizide beinhaltet und sich zur Herstellung von langlebigen, insektiziden Moskitonetzen eignet. Unterstützung erhielten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab