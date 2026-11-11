Zürich - Ab sofort können sich Schweizer und Liechtensteiner Unternehmen für den Export Award 2027 von Switzerland Global Enterprise bewerben. Gesucht werden Firmen, die mit einer klaren Expansionsstrategie und erfolgreicher Marktbearbeitung international überzeugen. Die Preisverleihung findet am 27. April 2027 im Kursaal in Bern statt. Jedes Jahr wird ein Schweizer oder Liechtensteiner Unternehmen mit dem Export Award von Switzerland Global Enterprise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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