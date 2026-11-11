Thalwil - Ein bedeutender Meilenstein für das Thalwiler Deep-Tech-Unternehmen Unbound Potential AG: Nach knapp vier Jahren intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist die erste Pilotanlage des Batterie-Startups am Gesundheitspark Thalwil eingetroffen. Derzeit wird sie installiert und für die Inbetriebnahme vorbereitet. Die innovative Batterie basiert auf einer neuartigen, membranlosen Redox-Flow-Technologie, die eine kostengünstige, langlebige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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