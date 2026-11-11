Wie sieht Widerstand in Zeiten von übermächtigen Tech-Firmen aus und was lässt sich dafür aus der Vergangenheit lernen? Unsere Kolumnistin begibt sich auf eine Spurensuche in ihrer Heimat Österreich. "Another Zwentendorf is possible" steht in großen schwarzen Lettern auf dem Transparent vor mir. Ich bin in Linz, der drittgrößten Stadt Österreichs, und besuche das Ars-Electronica-Festival. Rund 30 Kilometer außerhalb, in Kronstorf, entsteht das größte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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