Zürich - Die Schweiz ist einer Studie zufolge in Sachen Digitalisierung nicht mehr top. Hinter dem Spitzenreiter USA und Ländern wie Singapur, den Niederlanden, Dänemark, Schweden und Finnland landete die Eidgenossenschaft im neuesten Digital- und KI-Ranking des Lausanner Wirtschaftsinstituts IMD nur noch auf Platz neun. Das Ranking ist eine Weiterentwicklung des «World Digital Competitiveness Ranking» von IMD. In dieser Rangliste erreichte die Schweiz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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