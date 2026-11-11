Am 1. November wurde das Infoblatt zur Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) aktualisiert. Darin sind neue Anforderungen an die digitalen Schnittstellen von Wärmepumpen formuliert. Zusätzlich zur netzorientierten Steuerung nach Paragraf 14a Energiewirtschaftsgesetz soll aus dem Code of Conduct for Energy Smart Appliances (CoC ESA) ein darin formulierter Use Case umgesetzt werden, der in dieser Form weder durch Wärmepumpen-Hersteller noch auf Seiten des Heimenergiemanagements bisher umgesetzt wird. Er liege erst seit Mitte des Jahres in der Spezifikation vor, erläutert Johanna Otting vom ...

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