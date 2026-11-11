Bern - Nach dem Hackerangriff auf einen Softwarelieferanten der Pensionskasse des Bundes Publica sollen die Täter Lösegeld gefordert haben. Dies berichtete das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) am Dienstag unter Berufung auf eigene Recherchen. Die zuständigen Bundesstellen erklärten hingegen, ihnen seien keine konkreten Lösegeldforderungen bekannt. Laut dem SRF-Bericht soll die Hackergruppe Akira nach dem Angriff mit der Veröffentlichung oder dem ...

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