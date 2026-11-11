Zürich - Am Devisenmarkt ist der Dollar nach den gestrigen Inflationsdaten auch am Mittwoch im frühen Handel weiter gefragt. Die Konsumentenpreise in den USA waren im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Das befeuert erneut die Erwartung steigender Zinsen und stützt entsprechend den Greenback. So notiert der US-Dollar gegenüber dem Franken mit 0,8267 etwas höher als am Vorabend (0,8251). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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