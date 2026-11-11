Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hält sich am Mittwoch trotz eines Kurssturzes bei Alcon knapp im Plus. Eine späte Erholung von den Tiefstkursen an der Wall Street trotz der unerwartet hohen US-Inflation sowie Gewinne an den asiatischen Märkten stützen die europäischen Märkte. Auch der weiterhin vergleichsweise tiefe Ölpreis sorgt für Rückenwind; am Markt bleiben die Hoffnungen auf eine Friedenslösung im Iran-Krieg bestehen. Derweil wird mittlerweile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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