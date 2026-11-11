In den ersten zehn Monaten des Jahres sind etwa neun Gigawattstunden an Batteriespeicher-Kapazität in Deutschland neu installiert worden. Insgesamt stehen damit aktuell knapp 35 Gigawattstunden zur Verfügung, wobei der Markt für große Anlagen in diesem Jahr erst richtig in Schwung gekommen ist. Immerhin hat sich die installierte Kapazität der großen Batteriespeicher auf 8,14 Gigawattstunden seit Jahresbeginn etwa verdoppelt. Ein Großteil der Gesamtkapazität entfällt damit - noch - auf Photovoltaik-Heimspeicher. Batterien in Elektroautos sind in dieser Bilanz nicht enthalten. Trotz des gerade entstehenden ...

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