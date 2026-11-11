Eschborn (ots) -- 47 Prozent der privaten Vermietenden haben die Umrüstung auf fernablesbare Messtechnik bereits vollständig oder weitgehend umgesetzt.- 42 Prozent der privaten Vermietenden sehen in der Verringerung des Aufwands bei der Verbrauchserfassung den größten Vorteil digitaler Messtechnik.- Die gesetzliche Übergangsfrist für die Umrüstung auf fernablesbare Messtechnik endet zum 31. Dezember 2026.Die Digitalisierung im Gebäudebestand schreitet weiter voran. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Energiedienstleisters Techem unter privaten Vermietenden. 47 Prozent der Befragten haben die Umrüstung auf fernablesbare Messtechnik bereits vollständig oder weitgehend umgesetzt, weitere 17 Prozent haben sie teilweise umgesetzt. Gleichzeitig besteht weiterhin Aufklärungs- und Umsetzungsbedarf: Mehr als ein Viertel der Befragten wusste nicht, dass bestehende, nicht fernablesbare Erfassungsgeräte grundsätzlich bis Ende 2026 nachgerüstet oder ausgetauscht werden müssen.Gesetzliche Vorgaben treiben die Digitalisierung voranDie Umrüstung auf fernablesbare Messtechnik zur verbrauchsabhängigen Erfassung und Abrechnung von Wärme und Wasser ist Teil der europäischen Energieeffizienz-Richtlinie (EED). Ziel der Regelung ist es, mehr Transparenz über Energieverbräuche zu schaffen und Mietenden regelmäßig Verbrauchsinformationen bereitzustellen. Um diese Anforderungen umzusetzen, sind fernablesbare Messgeräte und die entsprechende technische Infrastruktur erforderlich. Seit Dezember 2021 dürfen nur noch fernablesbare Geräte neu installiert werden. Für bestehende Erfassungsgeräte gilt eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2026. Bis dahin müssen ältere Geräte entsprechend umgerüstet werden."Fernablesbare Messtechnik schafft die Grundlage für transparente Verbrauchsdaten, digitale Prozesse und einen effizienteren Gebäudebetrieb. Viele private Vermietende haben die Umrüstung bereits weitgehend umgesetzt. Mit Blick auf das Auslaufen der gesetzlichen Übergangsfrist gilt es nun, die verbleibenden Umrüstungen voranzutreiben. Als Partner unterstützen wir die Wohnungswirtschaft und private Eigentümer dabei mit praktikablen, digitalen Lösungen, wie der unterjährigen Verbrauchsinformation", sagt Ulrich Schiller, Co-CEO der Techem Gruppe und CEO Deutschland.Digitale Messtechnik bietet konkrete VorteileDie Befragung zeigt zudem, dass viele private Vermietende den Nutzen digitaler Messtechnik bereits erkennen. Besonders häufig wird die Verringerung des Aufwands bei der Verbrauchserfassung (42 Prozent) genannt. Darüber hinaus versprechen sich die Befragten mehr Transparenz über Verbrauchsdaten (19 Prozent). Lediglich 16 Prozent sehen keinen wesentlichen Vorteil in der Technologie. "Fernablesbare Messtechnik ist mehr als die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben. Sie liefert eine wichtige Datengrundlage, um Gebäude effizienter zu bewirtschaften, Investitionen gezielter zu steuern und Bestände zukunftsfähig weiterzuentwickeln", erklärt Ulrich Schiller.Umrüstung noch nicht überall abgeschlossenTrotz der insgesamt fortgeschrittenen Digitalisierung besteht bei einem Teil der privaten Vermietenden noch Handlungsbedarf. Zwar hat bereits knapp die Hälfte die Umrüstung vollständig oder weitgehend umgesetzt, gleichzeitig haben 17 Prozent diese bislang nur teilweise realisiert und 29 Prozent noch nicht begonnen. Auch bei der Einschätzung der Fristeinhaltung wird deutlich: 59 Prozent der Befragten gehen davon aus, die Anforderungen sicher oder eher erfüllen zu können. Rund ein Drittel (34 Prozent) rechnet hingegen damit, die Vorgaben eher nicht oder nicht rechtzeitig umzusetzen. Weitere sieben Prozent können derzeit noch nicht einschätzen, ob sie die Vorgaben fristgerecht erfüllen können.Damit zeigt sich: Viele private Vermietende befinden sich bei der Umrüstung auf fernablesbare Messtechnik bereits auf einem guten Weg. Für diejenigen, bei denen die Umstellung noch aussteht, rückt mit dem Ende der Übergangsfrist zum 31. Dezember 2026 nun die Umsetzung in den Fokus.Über die BefragungDie vorliegende Umfrage wurde im September 2026 online durchgeführt. Im Rahmen einer quantitativen Erhebung wurden 400 private Vermietende befragt. Gegenstand der Untersuchung waren Bekanntheit, Umsetzungsstand sowie Chancen und Herausforderungen der Ausstattung von Gebäuden mit fernablesbarer Messtechnik.Über TechemTechem ist ein führender Serviceanbieter für digitale und innovative Lösungen rund um den effizienten Betrieb von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement, Verbrauchserfassung und -transparenz, Sicherheit und Komfort sowie Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.300 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und betreut mehr als 13,5 Millionen Wohnungen. Techem unterstützt Eigentümer und Verwalter bei der Analyse von Wärme- und Wasserverbräuchen in Immobilien sowie bei der Identifizierung von Effizienzpotenzialen. Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbräuchen in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und Digitalisierung von Prozessen in Immobilien weiter voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion, Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen rund um die Trinkwasserqualität ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.techem.com/de oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/techemde/).Pressekontakt:Janina SchmidtHead of Corporate CommunicationsTechem Energy Services GmbHTelefon: +49 (0) 174 / 744-4137E-Mail: janina.schmidt@techem.deKatharina Bathe-MetzlerHead of Sustainability, Communications & Public AffairsTechem Energy Services GmbHTelefon: +49 (0) 1522 / 413-6702E-Mail: katharina.bathe-metzler@techem.deOriginal-Content von: Techem GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37900/6388304