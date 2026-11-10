Eschborn (ots) -- Bis zu 2.000 Ladepunkte an rund 200 Liegenschaften in Nordrhein-Westfalen geplant- Mit dem Campus Poppelsdorf in Bonn geht ein weiterer Standort der landesweiten Ausbauoffensive in Betrieb- Techem übernimmt Planung und Aufbau der Ladeinfrastruktur sowie Ökostromversorgung, Betrieb und Wartung aus einer HandDer Ausbau der Ladeinfrastruktur an den Liegenschaften des Landes Nordrhein-Westfalen schreitet voran: Im Rahmen der gemeinsamen Ausbauoffensive haben Techem und der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) einen weiteren Standort fertiggestellt. Am Campus Poppelsdorf der Universität Bonn hat Techem 22 Ladepunkte geplant, installiert und übernimmt nun auch deren langfristigen Betrieb. Der Campus Poppelsdorf ist damit einer der ersten Standorte, der fertiggestellt ist.Die Umsetzung in Bonn ist Teil eines landesweiten Ladeinfrastrukturprojekts des BLB NRW. Techem hatte sich in einem europaweiten Ausschreibungsverfahren als Partner für die Umsetzung und den langfristigen Betrieb durchgesetzt. Im Rahmen der Ausbauoffensive sollen bis zu 2.000 Ladepunkte an rund 200 Standorten in Nordrhein-Westfalen entstehen. An neun Standorten sind bereits mehr als 100 Ladepunkte installiert oder befinden sich derzeit im Aufbau.Als Full-Service-Provider begleitet Techem das Projekt von der Planung und Errichtung über die Versorgung mit 100 Prozent Ökostrom bis hin zu Betrieb und Wartung. Damit erhält der BLB NRW alle wesentlichen Leistungen aus einer Hand."Mit der Inbetriebnahme der Ladepunkte in Bonn wird sichtbar, wie aus ambitionierten Ausbauzielen konkrete Infrastruktur entsteht. Gerade bei großen Immobilienportfolios kommt es darauf an, Ladeinfrastruktur nicht nur zu errichten, sondern ihren zuverlässigen und effizienten Betrieb langfristig sicherzustellen. Mit unserem Full-Service-Ansatz übernehmen wir genau diese Verantwortung und leisten gemeinsam mit dem BLB NRW einen konkreten Beitrag zur Mobilitätswende", sagt Ulrich Schiller, Co-CEO der Techem Gruppe und CEO Deutschland.Die symbolische Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur am 9. November markiert einen weiteren Meilenstein der landesweiten Ausbauoffensive. Gemeinsam besichtigten auch Paul Frederik Höller, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, und Dirk Behle, Geschäftsführer des BLB NRW, die fertiggestellte Anlage am Campus Poppelsdorf.Die 22 Ladepunkte am Campus Poppelsdorf stehen Beschäftigten, Studierenden und Besuchern zur Verfügung. Damit schafft das Projekt Ladeangebote dort, wo Mobilität im Alltag stattfindet, und macht Elektromobilität für unterschiedliche Nutzergruppen zugänglich. Im Rahmen der landesweiten Ausbauoffensive entsteht entsprechende Ladeinfrastruktur auch an weiteren Liegenschaften des Landes, darunter Polizei und Bezirksregierungen, Gerichte und Justizvollzugsanstalten, Finanzämter sowie Hochschulen.Über TechemTechem ist ein führender Serviceanbieter für digitale und innovative Lösungen rund um den effizienten Betrieb von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement, Verbrauchserfassung und -transparenz, Sicherheit und Komfort sowie Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.300 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und betreut mehr als 13,5 Millionen Wohnungen. Techem unterstützt Eigentümer und Verwalter bei der Analyse von Wärme- und Wasserverbräuchen in Immobilien sowie bei der Identifizierung von Effizienzpotenzialen. Als Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbräuchen in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und Digitalisierung von Prozessen in Immobilien weiter voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion, Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen rund um die Trinkwasserqualität ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter techem.com/de oder auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/techemde/).Pressekontakt:Janina SchmidtHead of Corporate CommunicationsTechem Energy Services GmbHTelefon: +49 (0) 174 / 744-4137E-Mail: janina.schmidt@techem.deKatharina Bathe-MetzlerHead of Sustainability, Communications & Public AffairsTechem Energy Services GmbHTelefon: +49 (0) 1522 / 413-6702E-Mail: katharina.bathe-metzler@techem.deOriginal-Content von: Techem GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37900/6387402