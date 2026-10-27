Eschborn (ots) -- Techem erhält zum zweiten Mal das Zertifikat zum audit berufundfamilie.- Im Rahmen der Re-Auditierung baut Techem bestehende Angebote weiter aus und verankert Vereinbarkeit noch stärker im Arbeitsalltag.Techem ist erneut mit dem Zertifikat zum audit berufundfamilie ausgezeichnet worden. Nach der Erstzertifizierung im Jahr 2023 hat das Energiedienstleistungsunternehmen den Re-Auditierungsprozess erfolgreich durchlaufen. Damit bestätigt das unabhängige Kuratorium die nachhaltige Verankerung einer familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik und würdigt die kontinuierliche Weiterentwicklung entsprechender Angebote und Strukturen.Vereinbarkeit als wichtiger Bestandteil einer modernen ArbeitsweltBereits heute unterstützt Techem seine Mitarbeitenden mit zahlreichen Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Dazu zählen flexible Arbeitsmodelle, Unterstützungsangebote für Mitarbeitende mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen, Austausch- und Wiedereinstiegsformate sowie Mentoring-Programme und alternative Führungsmodelle. Damit schafft Techem Rahmenbedingungen, die unterschiedliche Lebensphasen berücksichtigen und von denen Mitarbeitende und Unternehmen gleichermaßen profitieren. Denn eine gute Vereinbarkeit stärkt nicht nur die individuelle Flexibilität, sondern trägt auch dazu bei, Mitarbeitende langfristig zu binden und ihre Potenziale bestmöglich einzubringen.Im Rahmen der Re-Auditierung hat Techem weitere Maßnahmen definiert. Dazu gehören die stärkere Verankerung flexibler und reduzierter Arbeitszeitmodelle, die Weiterentwicklung der lebensphasenorientierten Personalplanung sowie die stärkere Berücksichtigung von Vereinbarkeit in Führung, Personalentwicklung und Projektarbeit."Unser Ziel ist es, Mitarbeitende in unterschiedlichen Lebenssituationen wirksam zu unterstützen. Entscheidend ist dabei, dass passende Angebote bekannt, leicht zugänglich und im Arbeitsalltag nutzbar sind", sagt Kira Kern, Head of HR & Legal bei Techem.Die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen wird während der dreijährigen Zertifikatslaufzeit regelmäßig durch die berufundfamilie Service GmbH begleitet und überprüft.Über TechemTechem ist ein führender Serviceanbieter für digitale und innovative Lösungen rund um den effizienten Betrieb von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement, Verbrauchserfassung und -transparenz, Sicherheit und Komfort sowie Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.300 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und betreut mehr als 13,5 Millionen Wohnungen. Techem unterstützt Eigentümer und Verwalter bei der Analyse von Wärme- und Wasserverbräuchen in Immobilien sowie bei der Identifizierung von Effizienzpotenzialen. Als Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbräuchen in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und Digitalisierung von Prozessen in Immobilien weiter voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion, Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen rund um die Trinkwasserqualität ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter techem.com/de oder auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/techemde/).Pressekontakt:Janina SchmidtHead of Corporate CommunicationsTechem Energy Services GmbHTelefon: +49 (0) 174 / 744-4137E-Mail: janina.schmidt@techem.deKatharina Bathe-MetzlerHead of Sustainability, Communications & Public AffairsTechem Energy Services GmbHTelefon: +49 (0) 1522 / 413-6702E-Mail: katharina.bathe-metzler@techem.deOriginal-Content von: Techem GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37900/6378568