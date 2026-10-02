Ein großer Teil der Mehrfamilienhäuser in Deutschland ist nach einer Analyse von Techem grundsätzlich für den Einsatz von Wärmepumpen beziehungsweise anderen Niedertemperatursystemen geeignet. Rund 40 Prozent der untersuchten Heizungsanlagen könnten ohne Austausch der vorhandenen Heizkörper mit niedrigen Systemtemperaturen betrieben werden. Werden Heizkörper ausgetauscht, steigt der Anteil auf rund 80 Prozent. Mit Niedertemperaturheizkörpern, etwa Gebläseheizkörpern, sind es nach Angaben von Techem rund 90 Prozent. Die Ergebnisse stammen aus dem neuen "Techem Atlas für Energie, Wärme und Wasser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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