FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.11.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS REINITIATES THG WITH 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 42 PENCE - BERENBERG CUTS CORNISH METALS PRICE TARGET TO 93 (153) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TATTON ASSET MANAGEMENT TARGET TO 840 (820) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 2700 (2400) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS GSK PRICE TARGET TO 2050 (2100) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PLAYTECH PRICE TARGET TO 512 (532) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES FRASERS GROUP PRICE TARGET TO 1130 (850) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 3520 (3450) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES UNILEVER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 5350 (5300) PENCE - GOLDMAN RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 930 (920) PENCE - 'BUY' - INVESTEC RAISES ASOS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 560 (500) PENCE - JEFFERIES RAISES CRODA PRICE TARGET TO 4500 (4000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 220 (210) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2770 (2660) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 525 (500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 825 (760) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 475 (450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES CHESNARA PLC PRICE TARGET TO 420 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HALEON PRICE TARGET TO 340 (310) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1495 (1510) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 898 (890) PENCE - 'BUY'
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