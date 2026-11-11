HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Medios von 20 auf 18,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Spezialpharma-Unternehmen habe mit dem Umsatz die Erwartungen getroffen, schrieb Yannik Siering am Mittwoch in der Auswertung der Zahlen zum dritten Quartal. Das operative Ergebnis und der Cashflow hätten aber enttäuscht. Das gesenkte Kursziel begründete er neben angepassten Schätzungen mit einem höheren Kapitalkostensatz./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:45 / CET

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